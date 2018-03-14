Убийство журналиста и его невесты: премьер Словакии готов уйти в отставку

Вопрос отставки главы правительства Словакии окончательно имеет вирішится в четверг, 15 марта.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готов уйти в отставку из-за политического кризиса, возникшего после убийства журналиста Яна Куцяка и его невесты.

Об этом Фицо объявил на пресс-конференции в Братиславе, сообщает Европейская правда со ссылкой на Aktuality.

"Сегодня я посетил президента Андрею Киску и сообщил ему, что я готов уйти в отставку", - сказал Фицо.

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Однако он поставил три условия своей отставки: должность премьер-министра должна остаться за партией Smer, которую возглавляет Фицо, президент обещает уважать коалиционное соглашение и уважать результаты выборов 2016 года.

На пресс-конференции также присутствовали лидеры еще двух коалиционных партий - Андрей Данко из Словацкой национальной партии (SNS) и Бела Бугар из партии Most-Hid. Они поддержали заявление Фицо.

Вопрос отставки главы правительства Словакии окончательно должен решиться в четверг, 15 марта.

Ранее сообщалось, что парламент Словакии 19 марта проведет голосование о вотуме недоверия правительству Роберта Фицо.

Решение о голосовании по вотуму недоверия было принято несмотря на отставку 12 марта на фоне многотысячных протестов министра внутренних дел Роберта Калиняка.

Фицо возглавил коалиционное правительство после выборов в 2016 году.

Журналист Ян Куцяк был застрелен вместе со своей невестой, по данным правоохранителей, в период с 22 по 25 февраля. Тело 27-летнего репортера и его подруги-сверстницы нашли в их доме в населенном пункте Велька Мача недалеко от города Трнава. Причиной смерти стали огнестрельные ранения: журналисту пуля попала в грудь, его девушке - в голову.

Наиболее вероятным мотивом убийства правоохранители считают профессиональную деятельность журналиста, который расследовал деятельность итальянской мафии на востоке Словакии и ее возможные связи с близким окружением премьер-министра Роберта Фицо. Итальянская сторона заявила, что к убийству может быть причастна крупная организованная преступная группировка "Ндрангета", базирующаяся на юге Италии. Журналиста похоронили 3 марта, его невесту - днем раньше.