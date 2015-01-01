СМИ: Россия получит "Мистрали" при условии установления прочного мира в Украине

Об этом заявил министр обороны Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Нужно, чтобы в этой части Европы в полной мере соблюдалось перемирие. Также необходима политическая "дорожная карта". Все это позволит надеяться на то, что в будущем установится спокойствие", - сказал Ле Дриан в эфире радиостанции Europe 1, сообщает ВВС.

По его словам, только при таком развитии событий президент Франции рассмотрит вопрос о том, созданы ли необходимые условия для передачи "Мистралей" России.

"Я вижу, что усилия в этом направлении предпринимаются, однако пока их нельзя подтвердить фактами, мы не можем принять решение", - пояснил французский министр.

Читайте такжеВ России заявили, что "Мистрали" не соответствуют российской военной доктринеКонтракт на поставку двух вертолетоносцев "Мистраль" был заключен между французской компанией DCNS и "Рособоронэкспортом" в 2011 году. Планировалось, что первый корабль поступит на вооружение российского флота в 2014 году.

В настоящее время два вертолетоносца класса "Мистраль" - "Владивосток" и "Севастополь" находятся в порту Сен-Назер.

В Сен-Назере находились и 400 российских моряков, которых в течение полугода готовили к управлению вертольотоносцем "Владивосток". Однако в середине декабря было принято решение вернуть их в Россию до Нового года.

В ноябре президент Франции Франсуа Олланд приостановил процесс передачи вертолетоносца "до дальнейшего уведомления".

Российская сторона в ответ пригрозила обращением в суд с требованием выплатить деньги.

Читайте такжеСМИ: Российские моряки на буксире оставили порт Сен-Назера, где стоят "Мистрали"24 декабря российский вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что вертолетоносцы нельзя перепродать в другие страны, поскольку они сделаны под техническое задание российского ВМФ.

"Мы готовы эти корабли принять. Если что-то изменится, тогда в бой вступят наши боевые юристы. Будем требовать опять же или корабли, или деньги", - сказал Рогозин.

Санкции, введенные Евросоюзом против Москвы, не препятствуют выполнению ранее заключенных контрактов, однако союзники Франции считают передачу "Мистралей" неуместной на фоне событий в Украине.