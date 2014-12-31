Австралия встретила Новый год грандиозным фейерверком

Одними из первых Новый год встречают жители Австралии. Более полутора миллионов человек собрались в порту Сиднея рядом со знаменитым мостом и оперным театром, чтобы посмотреть грандиозный салют. А в Новой Зеландии праздничные фейерверки прогремели еще на два часа раньше.

Сидней стал одним из первых крупных городов, жители которых встретили 2015 год. Более полутора миллионов человек собрались посмотреть на красочный салют над мостом Харбор-Бридж.

Как пишут местные СМИ, многие улицы в городе были закрыты для автомобилей на время празднования Нового года.