Задержанных на Манежной заставляют сдавать отпечатки пальцев и сотрудничать с полицией
Судьба задержанных активистов после акции на Манежной площади сложилась по-разному.
Так, в отделе внутренних дел "Головинский" задержанные проходят "социологический опрос", передает ТСН.
Задержанных отпускают без протоколов, зато просят заполнить какую-то анкету о круге общения и личных интересах.
В отделе внутренних дел "Пресненский" задержанных грозят оставить до утра, если "они не будут сотрудничать с полицейскими".
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В отделе внутренних дел "Арбат" у задержанных пытались забирать телефоны. Пока нет информации, удалось убедить полицейских этого не делать.
В отделе внутренних дел "Войковский" задержанных заставляют фотографироваться и и вынуждают к дактилоскопии. Заметим, что задержанные отказались давать отпечатки пальцев, зато у них фотографировали паспорта.