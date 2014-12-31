Задержанных на Манежной заставляют сдавать отпечатки пальцев и сотрудничать с полицией

Так, в отделе внутренних дел "Головинский" задержанные проходят "социологический опрос", передает ТСН.

Задержанных отпускают без протоколов, зато просят заполнить какую-то анкету о круге общения и личных интересах.

В отделе внутренних дел "Пресненский" задержанных грозят оставить до утра, если "они не будут сотрудничать с полицейскими".

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В отделе внутренних дел "Арбат" у задержанных пытались забирать телефоны. Пока нет информации, удалось убедить полицейских этого не делать.

В отделе внутренних дел "Войковский" задержанных заставляют фотографироваться и и вынуждают к дактилоскопии. Заметим, что задержанные отказались давать отпечатки пальцев, зато у них фотографировали паспорта.