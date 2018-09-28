National Interest: Россия только строит ядерного монстра "Посейдон", но НАТО уже может его уничтожить

Ядерная торпеда движется достаточно глубоко и несет 100-мегатонную боеголовку, но ее слишком легко обнаружить и уничтожить даже имеющимися технологиями.

Как можно остановить торпеду с ядерным двигателем, разработанную для того, чтобы стирать чужие города с лица Земли с помощью цунами? Российская Статус-6 «Посейдон» провоцирует страх и будоражит чрезмерно богатое воображение у тех, кого Россия считает врагом.

Но называть это вооружение торпедой не правильно. В то время как ее реальные возможности остаются по большей части загадкой, можно точно сказать, что ее длина достигает 24 метров. А следовательно, это мини-субмарина или подводная баллистическая ракета.

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Об этом пишет National Interest, добавляя, что «Посейдон» движется с помощью ядерного реактора со скоростью около 200 километров в час. Она способна действовать на глубине до тысячи метров. На ее вооружении – боеголовка мощностью в 100 мегатонн. И этого хватит, чтобы создать такую гигантскую волну, которая сможет уничтожить все города на побережье.

Насколько полезно в бою такое оружие – это открытый вопрос. «Посейдон» слишком медленная, чтобы ее можно было сравнивать с пользой межконтинентальных баллистических ракет или бомбардировщиков во время первого удара или быстрого удара в ответ. К тому же она создает так много шума, что средства борьбы с субмаринами ее очень легко обнаружат. А автономный характер «Посейдона» наводит на вопрос о вооруженных роботах, особенно если под их контролем сверхмощные бомбы.

Вместе с тем, с ролью психологического оружия торпеда справляется прекрасно. Она кажется похожей на монстра из Голливудских фильмов, который вместе с мощной бомбой ползет по морскому дну, готовясь устроить цунами. Но на каждого вампира найдется осиновый кол, которым его можно ударить в самое сердце. Аналитик по вопросам военно-морских сил Х. И. Саттон предлагает некоторые варианты того, как с помощью имеющихся технологий НАТО может остановить российского «Посейдона».

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По мнению эксперта, оперативные режимы российской торпеды, вероятно, будут простыми и относительно прямыми. Они будут зависеть от скорости и глубины, чтобы добиться выживания оружия. Если это так, тогда в качестве «противоядия» можно было бы засеять морское дно целой сетью сенсорных мин, которые бы выявляли и уничтожали российских «Посейдонов».

«При идеальном сценарии, сенсорные сети включали бы собственные решения, например, торпедные мины, для минимизации задержки между точкой обнаружения и моментом нейтрализации. Поскольку цель подвижна и гораздо быстрее, чем традиционные субмарины», - пояснил Саттон.

Он также допускает, что «Посейдоны» можно было бы уничтожить сверхзвуковыми поверхностными снарядами, которые бы запускались с американских субмарин.

«Это могли бы быть легкие торпеды следующего поколения, похожие на списанные Subroc. Короткое время полета и дальний радиус действия таких систем позволяет уничтожать цели за пределами реалистичного района действия торпед. Таким образом, субмарины могли бы нести службу в Северной части Атлантического океана, чтобы реагировать на запуски «Посейдонов» и уничтожать их, пока они еще достаточно близко к сенсорам, которые их засекли», - пояснил эксперт.