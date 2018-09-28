Израиль и Иран выступили со взаимными обвинениями в секретной разработке ядерного оружия

Премьер Израиля Нетаньяху сообщил об обнаруженном его разведкой тайного склада с тоннами ядерного оборудования.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зарифе обвинил Израиль в тайном изготовлении ядерного оружия после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху с трибуны ООН рассказал об обнаружении секретного «атомного склада» в Тегеране.

О заявление Зарифа стало известно из его Twitter-аккаунта, пишет ТСН.

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Зарифе отметил, что еврейское государство - единственный регион, который создал незадекларованную программу ядерного вооружения. «Пришло время Израилю признаться и открыть свою нелегальную программу ядерного вооружения международным инспекторам», - призвал он.

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27 сентября Нетаньяху сообщил об обнаруженном его разведкой тайного склада с тоннами ядерного оборудования и материала в столице Ирана. По словам премьер-министра, там хранятся 15 грузовых контейнеров, связанных с атомным проектом Тегерана. Их общий вес может достигать 300 тонн. Он подчеркнул, что «никогда не позволит режиму, что призывает к уничтожению Израиля, иметь атомное оружие». Как доказательство политик продемонстрировал спутниковый снимок и фотографию стены с железными воротами.

30 апреля Израиль обвинил Иран в том, что у страны была программа создания ядерного оружия. Глава правительства заявил, что у него есть доказательства лжи иранцев. В июне стало известно, что Тегеран начинает процесс наращивания мощностей по обогащению урана.