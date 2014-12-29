Число жертв пожара на пароме Norman Atlantic достигло восьми
23:52, 29 декабря 2014Мир
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Число жертв пожарана пароме Norman Atlantic достигло восьми, сообщают власти Италии.
Число жертв пожара на пароме Norman Atlantic достигло восьми / nikos.gr
Ранее сообщалось о семи погибших. Также власти Итали пытаются установить, есть ли пропавшие без вести в результате инцидента в море, передает Русская служба Би-Би-Си.
По данным министерства транспорта страны, с парома были спасены 427 человек, в том числе 56 членов команды.
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При этом на борту могли находиться 478 пассажиров. Пока не установлено, все ли они сели на паром.
Паром направлялся из греческого порта Патрас в итальянский город Анкона.
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