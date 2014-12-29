Число жертв пожара на пароме Norman Atlantic достигло восьми

Ранее сообщалось о семи погибших. Также власти Итали пытаются установить, есть ли пропавшие без вести в результате инцидента в море, передает Русская служба Би-Би-Си.

По данным министерства транспорта страны, с парома были спасены 427 человек, в том числе 56 членов команды.

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При этом на борту могли находиться 478 пассажиров. Пока не установлено, все ли они сели на паром.

Паром направлялся из греческого порта Патрас в итальянский город Анкона.