Трамп отказал премьер-министру Канады в личной встрече на Генассамблее ООН

Он аргументировал это тем, что недоволен темпами переговоров по соглашению о свободной торговле (NAFTA).

Президент США Дональд Трамп отклонил просьбу премьер-министра Канады Джастина Трюдо о проведении встречи один на один на сессии Генассамблеи ООН.

Об этом сообщает Reuters. Он отклонил просьбу канадского премьера о встрече, потому что двусторонние переговоры по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA) идут плохо, а также тем, что США недовольны переговорщиками Канады.

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"Мы очень недовольны переговорами и переговорным стилем Канады. Нам очень не нравится их представитель", - сказал Трамп.

Как передает агентство, канадская сторона заявила, что "никакой встречи не было предложено".

Ранее сообщалось, что Канада не намерена поддаваться давлению со стороны США на переговорах по пересмотру соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).