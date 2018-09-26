В Македонии вспыхнула новая волна fake news накануне референдума о смене названия

Противники смены названия страны и дальнейшего вступления в НАТО и ЕС создали фейковые аккаунты в социальных сетях для того, чтобы призвать избирателей не поддерживать референдум.

Македония переживает новую волну fake news и пропаганды в социальных сетях в преддверии исторического референдума по вопросу смены названия страны, который пройдет 30 сентября.

На общенародном голосовании гражданам предстоит решить, хотят ли они изменить название страны на «Северную Македонию». От этого зависит будущее членство в НАТО и ЕС, напоминает издание Newsweek.

Как отмечается, противники смены названия страны и дальнейшего вступления в НАТО и ЕС создали фейковые аккаунты в социальных сетях для того, чтобы призвать избирателей не поддерживать референдум.

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«Бойкотируйте референдум. Не разрушайте Македонию», — говорится в сообщениях, которые также появляются в качестве рекламы на фальшивых новостных сайтах.

В материале отмечается, что некоторые эксперты утверждали, что за этими усилиями может стоять Россия, которая была категорически против будущего членства Македонии в НАТО. Между тем, на Западе лидеры европейских держав, в числе которых президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава ПентагонаДжеймс Мэттис, призвали македонцев проголосовать за смену названия страны.