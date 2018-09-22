СМИ нашли адрес ГРУ при изучении паспортов "отравителей" Скрипалей

Паспорта Петрова и Боширова имеют одну серию, они также заканчиваются на цифры 294 и 297 соответственно, а остальные цифры совпадают.

Немалое количество граждан России, которые делали загранпаспорт тогда, когда и подозреваемые в отравлении Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов, указывали местом своего проживания здание Главного управления разведки в Москве.

Соответствующее расследование провели журналисты издания "Фонтанка.ру".

Паспорта Петрова и Боширова имеют одну серию, они также заканчиваются на цифры 294 и 297 соответственно, а остальные цифры совпадают. Следующий после Боширова паспорт (заканчивается на 295) имеет гражданин по фамилии Крымский. Его удалось найти в реестре нарушителей ПДД, где оказалось, что местом его жительства обозначено шоссе Хорошевское, 76Б - здание ГРУ РФ.

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Также в тот период, на несколько единиц раньше, чем Боширов, загранпаспорт получил гражданин по фамилии Андреев. Он летал по этому паспорту в Белград осенью 2016. Тогда к русским в Сербии внимательно присматривались из-за попытки переворота в Черногории. В это же время туда летал гражданин Эдуард Широков, которого Bellingcat и Insider идентифицировали как бывшего заместителя военного атташе Польши и подозреваемого в организации переворота в Черногории. Его серия паспорта совпадает с паспортом Боширова, номера также различаются только последними тремя буквами.

Андреев летал в Белград не один, а вместе с гражданином Потемкиным. Оба указали местом проживания шоссе Хорошевское, 76Б.

Другим лицом с похожими паспортными данными и тем же адресом проживания является Александр Поляков. С ним журналистам удалось связаться, однако на вопрос о работе в ГРУ он не ответил, как и на то, почему его местом жительства указано здание ГРУ.

Также издание нашло еще несколько человек с подобными данными. Один из них, по фамилии Тарасов, посещал Стамбул с 24 апреля до 4 мая, а 3 мая Турцию для встречи с Реджепом Эрдоганом посещал президент РФ Владимир Путин.