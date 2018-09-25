Wall Street Journal: Украина довольна Трампом, хоть он и хвалит Путина

Союз между Вашингтоном и Киевом выгоден обеим сторонам.

То, как президент США Дональд Трамп кланялся перед Владимиром Путиным в Хельсинки, насторожило весь мир в июле. Больше всего причин волноваться было в Украины, которой уже четыре года приходится защищаться на неинтенсивной войне против России.

Однако, несмотря на восторг американского президента от Путина, украинцы говорят, что реальная политика администрации Трампа на удивление лояльна к Киеву и враждебна к Москве.

Об этом пишет Wall Street Journal, добавляя, что с определенной точки зрения нынешний президент США значительно лучше, чем его предшественник.

«Администрация Трампа ведет довольно четкую политику в отношении Украины, России и всего региона. Проблема в том, что сам президент не согласен с политикой своей же администрации», - пояснил бывший посол США в России Майкл МакФол.

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Противоречие между словами Трампа и действиями его администрации, особенно в отношении Украины, России, Афганистана, НАТО и даже КНДР, сбивает с толку глобальную политическую элиту. На прошлой неделе на саммите YES в Киеве несколько участников указали на эту загадку.

Издание отмечает, что Трампу не очень интересна Украина. Он часто говорил своим помощникам, что хотел бы дистанцироваться от украинской борьбы против России, несмотря на то, что последняя оккупировала 7% украинской территории и отправила в соседнюю страну около 45 тысяч солдат и наемников. Но в целом в его политике в отношении Украины нет и намека на такое безразличие. Администрация передала Киеву противотанковые ракеты Javelin, что Барак Обама отказывался делать. Она также передала значительную экономическую и военную помощь, а американские войска вместе с военными других 8 стран примут участие в учениях в украинском воздушном пространстве в октябре.

Если же вспомнить о вербальных похвалах Трампа в адресс России, то украинский президент Петр Порошенко говорит, что он «не встревожен».

«»Администрация очень поддерживает Украину. Дональд Трамп – не все правительство. Есть еще Конгресс, суды и народ. Но у нас были очень хорошие, очень продуктивные встречи с ним. Американский народ нас решительно поддерживает», - сказал Порошенко.

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Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая теперь посягает на кресло президента, соглашается с этим. По словам ее советника Григория Немыри, во время ее короткой встречи с Трампом в прошлом году американский президент пообещал, что будет «присматривать» за Украиной в ее борьбе против России.

Издание отмечает, что союз администрации Трампа с Киевом имеет смысл. Потому что защита Украины от российской агрессии может принести большую выгоду. В частности, российская кибервойна против соседа привлекла внимание американских и европейских аналитиков, которые убеждены, что тактики Москвы демонстрируют ее амбиции и способность наносить удары в других странах.

Исполнительный директор компании Jigsaw Джаред Коэн отметил, что российские атаки против Украины были «многовекторными». Москва пыталась усилить недоверие украинцев к своему правительству и одновременно создать этнический и религиозный раскол.

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Коэн, чья компания входит в структуру Alphabet, получил реальный «боевой» опыт в кибервойне против России на Востоке Украины. Там он побывал перед саммитом YES, чтобы помочь местным чиновникам научиться выявлять и противостоять кибератакам перед выборами, которые пройдут в следующем году. Он отметил, что российская кампания дезинформации началась за много месяцев до вторжения. Москва распространяла сплетни о том, что детей якобы «распинают украинские националисты», надеясь, что это заставит «90% полиции стать на сторону России», когда начнется война.

«Пропаганда была первым ударом», - сказал он.

По словам Коэна, Россия может применить больше разнообразных способов электронной войны во время украинских выборов. А это означает, что США могут многому научиться.

«Украина на передовой. Все, что происходит в США и Европе, обязательно сначала произошло в Украине. Поэтому лучший способ защитить американские президентские выборы – это удвоить защиту украинских выборов», - пояснил Коэн.