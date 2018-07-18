Конгрессмены США обеспокоены "подчиненным поведением" Трампа в отношениях с Путиным – заявление

Конгрессмены напомнили о незаконном вторжении России в Украину, которое "является нападением на мир и безопасность Европы".

Конгрессмены, которые возглавляют группу поддержки Украины в Конгрессе США, призвали президента Трампа «стать плечом к плечу с союзниками в НАТО перед лицом постоянных угроз со стороны России и агрессии РФ в Украине».

Об этом говорится в совместном заявлении под авторством конгрессменов от Демократической партии Марси Каптур и Сэнди Левина, а также конгрессмена-республиканца Брайана Фицпатрика, передает Радио Свобода.

К оглашению заявления конгрессменов побудила совместная пресс-конференция президента США Дональда Трампа и президента России Путина в Хельсинки.

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«Нас, как сопредседателей двухпартийной группы поддержки Украины, глубоко беспокоит подчиненное поведение президента в отношении президента Путина. США не могут воспринимать действия, направленные на ослабление демократических институтов в США, а также союзников за рубежом», – говорится в заявлении.

«Незаконное вторжение России в Украину является нападением на мир и безопасность Европы, что привело к смерти тысяч украинцев и заставило миллионы людей покинуть свои дома», – отметили конгрессмены.

Они также обратили внимание на атаки России, направленные против суверенитета Украины.

«Нас также беспокоит нападение правительства России на украинский суверенитет, включая кибератаки на учреждения, агрессию на Донбассе и незаконную оккупацию Крыма», – заявили конгрессмены.