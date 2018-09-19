Пентагон намерен наносить «профилактические» киберудары - CNN
Министерство обороны США расширяет свои полномочия для того, чтобы противостоять хакерам, работающим на иностранные правительства.
Согласно новой стратегии оборонное ведомство сможет запускать «предупредительные» (профилактические) киберудары, сообщает CNN.
У Пентагона новая позиция — «оборона вперед», которая позволит американским военным предотвращать и останавливать кибератаки, отмечается в материале.
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Новая оборонная стратегия предполагает создание «смертоносной силы» отряда хакеров для нанесения киберударов первыми.
Фактически, отмечает CNN, это дает военным США больше полномочий действовать самостоятельно, даже в случае с компьютерными сетями, расположенных в дружественных странах.
Ранее Пентагон назвал Россию и Китай угрозами для кибербезопасности США.