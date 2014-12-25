Москву неожиданно занесло снегом: за час произошло более 500 ДТП, пробки достигли 60 километров (фоторепортаж)

За последний час в Москве произошло более 500 аварий из-за сильного снегопада.

Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщили в Департаменте транспорта столицы.

Основной причиной ухудшения дорожно-транспортной ситуации стал снегопад, который, по прогнозам, продлится до позднего вечера, говорится в сообщении ведомства. Сервис Яндекс.Пробки зарегистрировал в течение дня заторы длиной в 60 километров.

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«За последние годы такого не было. Мы такое видели в других городах, но в Москве в последнее время такого не было. Здесь сложилось сразу несколько факторов. Во-первых, приближающийся Новый год. Во-вторых, выпал снег и, что очень важно, при отрицательной температуре. Сегодня были зафиксированы пробки в 60 км. Люди стояли более 10 часов», - сообщил аналитик сервиса Леонид Медников в эфире радиостанции.

Как сообщили в столичном главке МЧС, спасатели на некоторых участках автодорог организовали пункты обогрева и приёма пищи. Кроме того, на опасных участках установлено 20 контейнеров аварийного запаса щебня. На спусках и подъёмах задействовано 9 тягачей.

Также продолжающийся снегопад в Московском регионе уже привел к отмене почти 30 и задержке более 130 рейсов в московских аэропортах, сообщает РИА Новости.