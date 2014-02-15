В Японии из-за сильного снегопада отменены почти 500 авиарейсов

Из-за сильного снега в стране пострадали три человека, более 800 человек получили травмы различной степени тяжести. В Токио выпало 20 сантиметров снега, в городе Кофу в 130 километрах к западу от столицы — 1,14 метра снега, в Фукусиме к северо-востоку от Токио — 36 сантиметров, в Сендае — 29 сантиметров. В школах Токио были отменены занятия, с опозданием на три часа начались церемонии для успешно сдавших экзамены абитуриентов в университетах центральной части Японии, передает РИА Новости.

Метеослужба предупреждает, что завершение снегопада, которое ожидается в первой половине дня, будет сопровождаться резким повышением температуры до 11 градусов тепла. Обильное таяние снега может привести к дополнительным трудностям в работе транспорта.

Движение на автомобильных магистралях от Токио в западные префектуры было остановлено. Железнодорожный транспорт функционирует с большими перебоями.

Это уже второй сильный снегопад за неделю: в прошлые выходные столичный регион Японии была охвачен мощным снегопадом, жертвами которого, по последним данным, стали не менее 13 человек. Число пострадавших превысило 1,7 тысячи человек. Тогда в некоторых районах столицы высота снежного покрова достигла 27 сантиметров, это рекорд за последние 45 лет.