На фоне событий в Грозном Кадырова наградили медалью "За заслуги в обеспечении нацбезопасности"

Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили медалью Совета безопасности "За заслуги в обеспечении национальной безопасности".

Об этом сообщает Эхо Москвы со ссылкой на пресс-службу чеченских властей.

Награду Кадырову вручил секретарь Совбеза Николай Патрушев.

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Предыдущая награда Кадырова – медаль "За заслуги в деле защиты детей России". Чеченский лидер получил ее от детского омбудсмена Павла Астахова.

Как сообщал УНИАН, летом Кадырова по решению крымских оккупантов также наградили медалью «За освобождение Крыма», а еще раньше - орденом Доброты.

Напомним, недвано в Чечне были снесены еще пять домов родственников ополченцев - сторонников независимости Чечни, которые участвовали в боях в Грозном 4 декабря. Кадыров ранее заявлял, что будет высылать из Чечни семьи ополченцев и сносить их дома.