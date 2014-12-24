На фоне событий в Грозном Кадырова наградили медалью "За заслуги в обеспечении нацбезопасности"
Предыдущая награда Кадырова – медаль "За заслуги в деле защиты детей России".
Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили медалью Совета безопасности "За заслуги в обеспечении национальной безопасности".
Об этом сообщает Эхо Москвы со ссылкой на пресс-службу чеченских властей.
Награду Кадырову вручил секретарь Совбеза Николай Патрушев.
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Предыдущая награда Кадырова – медаль "За заслуги в деле защиты детей России". Чеченский лидер получил ее от детского омбудсмена Павла Астахова.
Как сообщал УНИАН, летом Кадырова по решению крымских оккупантов также наградили медалью «За освобождение Крыма», а еще раньше - орденом Доброты.
Напомним, недвано в Чечне были снесены еще пять домов родственников ополченцев - сторонников независимости Чечни, которые участвовали в боях в Грозном 4 декабря. Кадыров ранее заявлял, что будет высылать из Чечни семьи ополченцев и сносить их дома.