Сталлоне объявил о скором старте съемок нового "Рэмбо" (фото)
16:43, 11 сентября 2018Мир
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Он отметил, что мир, «возможно», меняется, однако не сыгранный им персонаж.
REUTERS
Американский актер Сильвестр Сталлоне на своей странице в инстаграме опубликовал фотографию в образе Джона Рэмбо и заявил о «скором начале» съемок.
«Приступаю скоро и очень взволнован», — написал Сталлоне.
Он отметил, что мир, «возможно», меняется, однако не сыгранный им персонаж.
«Ничто не закончено!», — заключил актер.
Ранее стало известно о том, что действие нового фильма будет разворачиваться в Мексике. Рэмбо придет на помощь своему другу, дочь которого похитили. После прибытия в Мексику, главному герою придется столкнуться с одним из самых жестоких наркокартелей Мехико.
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