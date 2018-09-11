Сталлоне объявил о скором старте съемок нового "Рэмбо" (фото)

Он отметил, что мир, «возможно», меняется, однако не сыгранный им персонаж.

Американский актер Сильвестр Сталлоне на своей странице в инстаграме опубликовал фотографию в образе Джона Рэмбо и заявил о «скором начале» съемок.

«Приступаю скоро и очень взволнован», — написал Сталлоне.

Он отметил, что мир, «возможно», меняется, однако не сыгранный им персонаж.

«Ничто не закончено!», — заключил актер.

Ранее стало известно о том, что действие нового фильма будет разворачиваться в Мексике. Рэмбо придет на помощь своему другу, дочь которого похитили. После прибытия в Мексику, главному герою придется столкнуться с одним из самых жестоких наркокартелей Мехико.