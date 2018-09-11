Business Insider: Названо оружие России, за которым нужно следить во время учений «Восток-2018»

Издание советует обратить внимание на российские истребители и танки Т-90С.

Со вторника и на протяжении пяти последующих дней Россия будет демонстрировать военную силу, устроив на своем Дальнем востоке крупнейшие военные учения за почти 40 лет.

Ожидается, что президент Владимир Путин посетит маневры «Восток-2018», в которых будут участвовать 300 тысяч российских солдат Восточного и Центрального военного округа. Ничего подобного Кремль не устраивал с 1981 года. Монголия и Китай тоже отправят в Россию свои контингенты, в то время как страна-член НАТО Турция сообщила, что еще «рассматривает предложение» принять участие в учениях.

Председатель штаба России Валерий Герасимов объявил, что в маневрах будет задействовано много модернизированного и нового вооружения включительно с танками, боевыми самолетами и кораблями. Business Insider перечисляет пять образцов оружия, на которые стоит обратить внимание во время «Восток-2018».

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Прежде всего, издание советует проследить за маневрами российского Су-35 – многоцелевого истребителя четвертого поколения с местом для одного пилота на борту и двумя двигателями. Этот самолет стал символом российско-китайского военного сотрудничества после того, как Армия народной обороны КНР заказала 24 таких в 2015 году. На конец прошлого года в арсенале Пекина появилось 14 Су-35. Поставка остальных самолетов должна состояться до конца следующего года.

Су-35 оснащен пассивным радиолокационным радаром, способным обнаруживать цели в радиусе 400 километров. Он также может отслеживать до 30 воздушных объектов одновременно. Изначально самолет разрабатывался только для экспорта. Однако, российские ВВС были первыми, кто их закупил в 2009 году, а затем вместе с ракетами С-400 развернул на Дальнем востоке в 2016 году.

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Также Business Insider советует обратить внимание на фронтовой бомбардировщик Су-34. Это сверхзвуковой самолет средней дальности полета, который может выполнять задачи при любой погоде. Он основан на Су-27Б, оснащен двумя двигателями и двумя местами для пилотов. Он был разработан для тактических ударов по наземным и морским целям. В 2016 году Россия развернула свои Су-34 в Иране и Сирии для проведения авиаударов. Благодаря своим разведывательным возможностям, этот самолет способен наносить удары как днем, так и ночью. Россия собирается заменить им Су-24 и Ту-22М3 в своем арсенале.

Что касается сухопутной техники, то издание обращает внимание на российские танки Т-90С. Их башня оснащена лазерной системой наведения, которая ведет к цели ракеты 9M119 «Рефлекс». Радиус действия последних достигает 4 километров. При этом, ракеты достигают цели на максимальном расстоянии за 11,7 секунд. Их задача – уничтожать танки с активной броней, а также сбивать воздушные цели, которые летают не высоко, например вертолеты.

Также издание советует проследить за тем, как во время «Востока-2018» покажут себя ракетные фрегаты класса «Адмирал Горшков», известные также как «Проект 22350». Это новейшие российские фрегаты, которые были поставлены на вооружение в июле. Ожидается, что во время учений они будут маневрировать с обновленными крылатыми ракетами «Калибр» на борту. Эти ракеты способны поражать цель в радиусе 1500-2500 километров. Их Россия тоже использует в Сирии, однако запускает не с кораблей, а с наземных платформ.

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Также издание обращает внимание на китайские танки «Тип-99», оснащенные 125-миллиметровой пушкой и системой перезарядки карусельного типа, которые тоже будут участвовать в «Востоке-2018». Впервые Пекин показал эти танки во время 50-й годовщины со дня основания КНР в 1999 году.

Как и российский Т-90С, китайские танки тоже оснащены ракетами 9M119 «Рефлекс» и системами лазерного наведения. Однако, в отличие от российского аналога, китайская боевая машина повторяет дизайн американского М1А1 и немецкого «Леопарда 2».