Россия начала крупнейшие за последние 40 лет военные учения (видео)

В них примут участие почти 300 тыс. военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотных летательных аппаратов.

На Дальнем Востоке России начались военные маневры "Восток-2018", которые станут крупнейшими за всю современную историю России.

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Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций российского Минобороны. "На Дальнем Востоке России стартовали маневры войск "Восток-2018", - говорится в сообщении Минобороны.

Маневры пройдут под руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке России и в соседних акваториях Тихого океана. Отмечается, что они станут крупнейшими военными учениями за последние 37 лет. В общей сложности в них примут участие почти 300 тыс. военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотных летательных аппаратов. Также на одном из этапов к учениям присоединятся военные из Монголии и Китая.

В Минобороны РФ сообщили, что на учениях будут отработаны способы применения межвидовых войсковых группировок для обеспечения обороны России. В российском военном ведомстве уточнили, что необходимы маневры для проверки готовности органов военного управления во время планирования и проведения перегруппировки войск на большие расстояния. Также на учениях отработают организацию взаимодействия между сухопутными войсками и силами ВМФ.

Ранее в НАТО выразили надежду, что Россия проведет эти военные учения в прозрачной и предсказуемой манере.

Как сообщал УНИАН, параллельно с РФ НАТО также будет проводить серию военных учений. Альянс проведет свои большие военные маневры под названием Trident Junction-2018. Они пройдут у северных границ альянса и привлекут 40 тыс. солдат из всех 29 стран-участниц. "И эти маневры точно не для забавы", - написал бывший командующий войсками НАТО и отставной американский адмирал Джеймс Ставридис. Он отмечает, что хотя никто не погибнет (разве что из-за несчастных случаев, которые нередко случаются во время таких учений), сигнал обеих сторон кристально четкий и понятный: «Мы готовы к войне». «Сигнал Западу очевиден: Россия и Китай могут сотрудничать в военной сфере против НАТО на Востоке или против США и их союзников в Тихом океане», - отметил Ставридис.

Маневры обеих сторон содержат внутренние сигналы. С точки зрения Владимира Путина, его масштабные учения - это демонстрация профессионализма национальных войск. Это игра на «патриотической гордости», которая была создана после вторжения в Украину и аннексии Крыма. Поэтому маневры должны показать россиянам, что армия их страны способна удержать захваченные чужие территории.

В случае НАТО сообщение похоже и оно адресовано странам, граничащие с Россией: Эстонии, Литве, Латвии, Польше и Норвегии, - а также партнерам в Швеции и Финляндии. Западные обучения должны убедить жителей этих стран в боеспособности и надежности, а также готовности альянса воевать, если будет надо.