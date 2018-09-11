На подозреваемых в отравлении Скрипалей Британии помог выйти российский агент - СМИ

Когда на него вышли агенты Ми-6, Аполлон заявил о желании эмигрировать из-за недовольства политикой президента России Владимира Путина.

Британской разведке удалось выйти на подозреваемых в отравлении бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии благодаря данным от завербованного российского агента.

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Как сообщает "Новое время" со ссылкой на Daily Express, кодовое имя завербованного агента - Аполлон. Он якобы работал в посольстве России в Риме, где занимался сбором секретных данных о деятельности НАТО.

Когда на него вышли агенты Ми-6, Аполлон заявил о желании эмигрировать из-за недовольства политикой президента России Владимира Путина.

В начале апреля Аполлона вывезли в Великобританию, где он рассказал о "международной шпионской сети Москвы" и опознал предполагаемых участников отравления в Солсбери – Александра Петрова и Руслана Боширова. Он подтвердил, что Петров и Боширов являются сотрудниками военной разведки России, и назвал их настоящие имена.

Издание отмечает, что разведка Великобритании четыре месяца проверяла связи и маршруты предполагаемых агентов ГРУ и только после этого частично раскрыла информацию о них.

Как сообщал УНИАН, 5 сентября полиция Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. По данным британских правоохранителей, ими являются граждане РФ Александр Петров и Руслан Боширов. Также были опубликованы фотографии подозреваемых россиян. Британский премьер Тереза Мэй заявила, что подозреваемые в отравлении россияне работали на российскую военную разведку.