В Британии хотят усилить санкции против России

Мэй отметила, что попытки России "скрыть правду" усиливают виновность.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон будет настаивать на расширении санкций против России.

Об этом она сообщила на выступлении в палате общин, передает РБК. Мэй отметила, что попытки России «скрыть правду» усиливают виновность. Заявление было сделано на фоне публикации британской полицией фотографий и имен подозреваемых в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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Как сообщал УНИАН, в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии обвиняют двух граждан России - Александра Петрова и Руслана Боширова.

Скрипалей обнаружили без сознания на скамейке возле торгового центра в британском городе Солсбери в начале марта. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", произведенным в СССР.

В 2006 году Скрипаль был приговорен в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами между США и РФ.