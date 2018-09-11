Российская оппозиционерка озвучила главное требование протестующих – отставка Путина и его правительства

Политик отметила, что в воскресенье на десять лозунгов с требованием отставки Путина звучал только один лозунг против пенсионной реформы.

Пенсионная реформа является лишь поводом для протестов, прошедших в России в единый день голосования. На самом же деле большинство митингующих приняли участие в акциях, чтобы потребовать отставки действующего президента РФ Владимира Путина и его правительства.

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Об этом рассказала российская оппозиционерка Ольга Курносова, передает «Обозреватель». Она утверждает, что подобных митингов не видела уже очень давно.

"Были столкновения с полицией, была попытка противостоять им, были попытки использовать металлические заграждения чтобы выдавливать полицию, а не только защищаться", — пояснила Курносова.

По ее словам, в Москве часть активистов, вышедших на акцию протеста, даже решила переночевать на Пушкинской площади в центре российской столицы.

"Это реальные признаки того, что ситуация очень обостряется. На десять лозунгов с требованием отставки Путина звучал только один лозунг против пенсионной реформы", — подвела итог Курносова.