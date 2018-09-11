В Бразилии из тюрьмы сбежали около сотни заключенных

Власти страны сообщают, что уже разыскали и задержали 50 беглецов.

В Бразилии произошел массовый побег заключенных из тюрьмы города Жуан-Пессоа в штате Параиба.

По данным местных СМИ, на свободе оказались по меньшей мере 92 заключенных, передает ТСН.

Побегу предшествовал взрыв, который уничтожил ворота тюрьмы. В перестрелке с мятежниками погиб один из охранников тюрьмы.

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Власти страны сообщают, что уже разыскали и задержали 50 беглецов. Их вернули в места лишения свободы.

Продолжаются поиски остальных заключенных и расследование побега. Силовики пообещали обеспечить защиту местного населения.

Напомним, 7 сентября в полиции Киева сообщили, что из Лукьяновского СИЗО сбежал Виталий Пушкин 1999 года рождения, осужденный за умышленное убийство. Через два дня его нашли в подвале среди строительного мусора, где он прятался.