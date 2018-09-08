Убийцу-беглеца из Лукьяновского СИЗО нашли в подвале среди строительного мусора
15:53, 08 сентября 2018Общество
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Осужденный за убийство Виталий Пушкин прятался среди строительного мусора более двух суток.
Иллюстрация / REUTERS
Осужденного Виталия Пушкина, о побеге которого из Лукьяновского СИЗО сообщили вчера в полиции, нашли в подвале заведения.
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Об этом бывший председатель Государственной пенитенциарной службы Украины, адвокат Сергей Старенький сообщил в Facebook.
«40 минут назад в подвале СИЗО найден узник Пушкин! Прятался среди строительного мусора более двух суток», - написал он.
Как сообщал УНИАН, 7 сентября в полиции Киева сообщили, что из Лукьяновского СИЗО сбежал Виталий Пушкин 1999 года рождения, осужденный за умышленное убийство.
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