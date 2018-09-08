Убийцу-беглеца из Лукьяновского СИЗО нашли в подвале среди строительного мусора

Осужденный за убийство Виталий Пушкин прятался среди строительного мусора более двух суток.

Осужденного Виталия Пушкина, о побеге которого из Лукьяновского СИЗО сообщили вчера в полиции, нашли в подвале заведения.

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Об этом бывший председатель Государственной пенитенциарной службы Украины, адвокат Сергей Старенький сообщил в Facebook.

«40 минут назад в подвале СИЗО найден узник Пушкин! Прятался среди строительного мусора более двух суток», - написал он.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в полиции Киева сообщили, что из Лукьяновского СИЗО сбежал Виталий Пушкин 1999 года рождения, осужденный за умышленное убийство.