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Убийцу-беглеца из Лукьяновского СИЗО нашли в подвале среди строительного мусора

15:53, 08 сентября 2018
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом бывший председатель Государственной пенитенциарной службы Украины, адвокат Сергей Старенький сообщил в Facebook.

«40 минут назад в подвале СИЗО найден узник Пушкин! Прятался среди строительного мусора более двух суток», - написал он.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в полиции Киева сообщили, что из Лукьяновского СИЗО сбежал Виталий Пушкин 1999 года рождения, осужденный за умышленное убийство.

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Теги: #Киев#СИЗО#убийца