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Киноакадемия США передумала выдавать награду для «популярных фильмов»

00:01, 07 сентября 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

В августе сообщалось, что Киноакадемия решила выдавать премию «Оскар» за «лучшее популярное кино».

Однако, как сообщает издание, в четверг, 6 сентября, Совет управляющих Киноакадемии принял решение отложить эту идею. Таким образом, на «Оскаре» в 2019 году награда за «лучший популярный фильм» выдаваться не будет.

В киноакадемии отметили, что их предложение вызвало самую разнообразную реакцию, в связи с чем оно нуждается в дальнейшем изучении.

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