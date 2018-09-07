Киноакадемия США передумала выдавать награду для «популярных фильмов»

Академия кинематографических искусств и наук США отложила учреждение новой номинации на премию «Оскар». Об этом сообщает Hollywood Reporter.

В августе сообщалось, что Киноакадемия решила выдавать премию «Оскар» за «лучшее популярное кино».

Однако, как сообщает издание, в четверг, 6 сентября, Совет управляющих Киноакадемии принял решение отложить эту идею. Таким образом, на «Оскаре» в 2019 году награда за «лучший популярный фильм» выдаваться не будет.

В киноакадемии отметили, что их предложение вызвало самую разнообразную реакцию, в связи с чем оно нуждается в дальнейшем изучении.