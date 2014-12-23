В России заявили, что "Мистрали" не соответствуют российской военной доктрине
01:53, 23 декабря 2014Мир
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Французские вертолетоносцы "Мистраль" не соответствуют российской военной доктрине.
REUTERS
Об этом заявил заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Юрий Михайлов, передает ТАСС.
"Я здесь не открою нового, но в принципе, "Мистрали", как десантные корабли, не очень соответствуют нашей оборонной доктрине", - сказал Михайлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы", не уточнив, о каком именно оружии идет речь.
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Михайлов добавил, что Россия "переживет и без "Мистралей".
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