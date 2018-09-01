В России пассажирский Boeing выкатился за пределы полосы и вспыхнул (фото, видео)

В результате происшествия пострадали 18 человек, из них трое - дети.

В аеропорту "Сочи" в России из-за сложных метеоусловий пасажирский самолет Boeing 738 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся.

Как сообщает Следственный комитет РФ, у самолета загорелись оба крыла. В результате происшествия пострадали 18 человек, из них трое - дети.

Во время пожара также погиб один из сотрудников аеропорта, сообщает Telegram-канал Mash. У него случился сердечный приступ. Пострадавшие же надышались угарным газом. Восемь человек, включая детей, госпитализировали, остальным оказали помощь на месте.

Boeing направлялся из Москвы в Сочи. Из-за сложных метеоусловий пилоты не смогли посадить самолет с первого раза.

СК РФ по данному факту возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).

Публикация от SRS 93🔥☝ (@srs93sochi) 31 Авг 2018 в 5:34 PDT

Как сообщал УНИАН, 22 августа в России в небе загорелся пассажирский самолет.