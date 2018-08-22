В России в небе загорелся пассажирский самолет (видео)

Самолет был вынужден экстренно вернуться в аэропорт Уфы сразу после взлета.

В России во время полета загорелся двигатель самолета Ту-204, направлявшегося из Уфы в Сочи.

Как сообщается в Telegram-канале Mash, самолет был вынужден экстренно вернуться в аэропорт Уфы сразу после взлета.

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"Пассажиры Ту-204 должны были отправиться в Сочи, однако они оказались снова в Уфе, - все из-за пожара в левом двигателе. Продолжать полет так было невозможно и машину вернули на землю. Там ее встречали отряды пожарных и скорые", - говорится в сообщении.

С помощью надувных трапов пассажиров эвакуировали из самолета. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Отметим, загорание двигателя не вызвало волнение среди пассажиров. Они снимали пожар на видео, спокойно беседуя об отпуске.

Видео с Youtube mkset.ru

Как сообщал УНИАН, 16 августа на Филиппинах во время аварийной посадки у самолета Boeing 737 отвалился двигатель.