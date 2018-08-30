В Латвии военных подняли по сигналу тревоги из-за "украинского сценария"
Латвийские военные в ходе учений "Намейс 2018" отработали "украинский сценарий" в городе Екабпилс.
Об этом со ссылкой на LA.lv сообщает «Европейская правда».
Утром в Екабпилсе прозвучал сигнал тревоги. По легенде, ряд хорошо подготовленных и физически развитых людей подошли к городскому совету, требуя смены власти в городе и стране и провоцируя столкновения с полицией. В ответ латвийская армия подняла батальоны Нацгвардии и спецназ.
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Военные подчеркивают, что именно с якобы безоружных митингов местных начался захват власти российскими диверсантами в украинском Донецке и Луганске.
Подавление "столкновений" в Латвии отработали также союзные польские военные.
В учениях "Намейс 2018" принимают участие военнослужащие, ополчение, сотрудники структур МВД, представители союзных армий - всего около 10 тысяч человек. В роли противников выступают солдаты союзников по НАТО. Учения продлятся до 2 сентября.