В Латвии заявили о необходимости распада России для мира в Европе

09:10, 30 июля 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

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Как написал политик написал в своем Twitter, такая мера "необходима для спокойствия" его страны и Европы.

"Только тогда, когда Россия распадется на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе начнется долгий период мира", — заключил Кирштейнс.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин пообещал "тяжелые последствия для украинской государственности в целом" в случае попытки освободить Донбасс.

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Теги: #Россия#Латвия#распад