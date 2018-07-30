В Латвии заявили о необходимости распада России для мира в Европе

"Только тогда, когда Россия распадется на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся", - считает депутат сейма Латвии.

Депутат сейма Латвии Александр Кирштейнс заявил о необходимости "раздробить Россию на несколько частей".

Читайте такжеРоссия видит в ядерном оружии гарантию безопасности и способ запугивания соседей – эксперт

Как написал политик написал в своем Twitter, такая мера "необходима для спокойствия" его страны и Европы.

"Только тогда, когда Россия распадется на малые страны по этническому составу, военные конфликты закончатся, а в Европе начнется долгий период мира", — заключил Кирштейнс.

Tikai, kad Krievija sadalīsies mazākās valstīs, atbilstoši etniskajam sastāvam, ar rāvienu izbeigsies militārie konflikti un Eiropā iestāsies ilgstošs miera periods! https://t.co/oQE90OZ7MY — Aleksandrs Kiršteins (@akirstei) July 28, 2018

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин пообещал "тяжелые последствия для украинской государственности в целом" в случае попытки освободить Донбасс.