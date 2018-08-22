Латвия и Эстония намерены взыскать с России ущерб за советскую оккупацию

Министры юстиции обсудили возможные дальнейшие шаги по вопросу взыскания ущерба с точки зрения международного права, в том числе на уровне ООН.

Правительства Эстонии и Латвии заявили о намерении добиваться от России взыскания ущерба за советскую оккупацию.

Об этом говорится в совместном заявлении министров юстиции Латвии Дзинтарса Разначса и Эстонии Урмаса Рейнсалу.

Заявление было принято после встречи в Риге представителей двух стран.

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Министры подчеркнули продолжающееся добросовестное сотрудничество между правосудием и международным правом в толковании последствий советской оккупации, с тем чтобы честно увековечить память жертв.

"В связи с этим министры юстиции двух стран в своем заявлении подчеркнули важность сохранения памяти о человеческих потерях, понесенных из-за советской оккупации, и изучения возможностей выдвинуть требование о возмещении ущерба к Российской Федерации как правопреемнику Советского Союза", − говорится в заявлении.

Главы ведомств представили юридическое исследование возможных дальнейших шагов по этому вопросу с точки зрения международного права, в том числе на уровне ООН.

Ранее УНИАН сообщал, что в этом году будет разобран памятник Благодарности солдатам Советской Армии, который находится в Скаришевськом парке в Варшаве. По словам Мариуша Буркацкого из столичного Управления по озеленению, его передадут Институту национальной памяти Польши.