США могут изменить правила санкций против РФ - Bloomberg

В частности, законопроект предусматривает санкции по вопросу нового суверенного российского долга.

В США могут внести изменения в регламент антироссийских санкций для того, чтобы минимизировать ущерб от них для глобальной экономики. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Действия конгресса США по предупреждению потенциального вмешательства России в американские промежуточные выборы в ноябре, вероятно, будут изменены, чтобы свести к минимуму непреднамеренные последствия для глобальной экономики от жестких «автоматических санкций» против Москвы.

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«Мы хотим убедиться, что экономический ущерб будет максимально заключен вокруг российской экономики, а побочные эффекты будут ограниченными», — заявил сенатор-демократ от штата Мэриленд Крис Ван Холлен.

Холлен и его коллега-республиканец Марко Рубио в январе внесли законопроект на рассмотрение в конгресс, который предполагает введение антироссийских санкций в случае, если директор Национальной разведки США Дэн Коутс заключит, что Москва все-таки предпринимает попытки вмешательства в избирательный процесс в ноябрьских выборах в США.

В частности, законопроект предусматривает санкции по вопросу нового суверенного российского долга.

Чиновники из министерства финансов США ожидают, что санкции в отношении долга снизят рост российской экономики, увеличат нагрузку на банковский сектор и приведут к ответным действиям России против интересов США.