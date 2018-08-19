КНДР согласилась на инспекцию ICAO по безопасности полетов гражданской авиации

В мае 2017 года, согласно заявлениям ICAO, Северная Корея пообещала прекратить действия, способные нанести вред полетам гражданской авиации.

Северная Корея согласилась допустить экспертов Международной организации гражданской авиации (ICAO) к проведению воздушной проверки объектов в КНДР.

Речь идет о гарантии, что международное авиасообщение не пролегает над территориями северокорейских ракетных полигонов, сообщает Радио Свобода со ссылкой на штаб-квартиру ICAO в Монреале (Канада).

Официальный представитель Северокорейской администрации ICAO заявил в мае этого года, во время визита инспекторов из Монреаля, что такие гарантии предоставляются, отмечает японское агентство Kyodo News.

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Международная организация гражданской авиации, которая охватывает 192 государства, планирует в 2019 году проверить, какие конкретные меры предпринимает власть КНДР для мониторинга необъявленных ракетных пусков и информирования об этом международное сообщество гражданской авиации.

В мае 2017 года, согласно заявлениям ICAO, Северная Корея пообещала прекратить действия, способные нанести вред полетам гражданской авиации. К таким действиям относятся, в частности, испытания ракет большого радиуса действия. Пхеньян обещает заблаговременно предупреждать о подобных испытания.

В прошлом году Пхеньян осуществил многочисленные ракетные испытания, что серьезно угрожало самолетам, которые пролетали над этим регионом, отмечается в сообщении японского агентства Kyodo News. Так, в конце июля прошлого года маршрут самолета авиакомпании Air France, следовавшего из Токио в Париж, пролегал через район в Японском море, куда несколькими минутами ранее упала баллистическая ракета.