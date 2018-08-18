Главе МИД Австрии предложили уйти в отставку из-за приглашения Путина на свадьбу

В Еврокомиссии, в свою очередь, отказались комментировать предстоящую поездку Путина в Австрию.

Депутат Европарламента от зеленых Михель Раймон призвал главу Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсл подать в отставку из-за приглашения на свою свадьбу президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает TJournal.

В австрийском внешнеполитическом ведомстве, комментируя заявление Раймона, отметили, что присутствие Путина на свадьбе Кнайсль не влияет на внешнюю политику Вены.

«В первую очередь это приватное торжество и частный визит, из этого не следует никакого изменения внешнеполитического позиционирования Австрии», — заявили в ведомстве.

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В ведомстве также подчеркнули, что приезд российского лидера считается рабочим визитом.

В Еврокомиссии, в свою очередь, отказались комментировать предстоящую поездку Путина в Австрию.

Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин с удовольствием принял приглашение на свадьбу Кнайсль.

По его словам, глава государства посетит церемонию бракосочетания по пути в Германию, где у Путина запланированы переговоры с канцлером Ангелой Меркель.