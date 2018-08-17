Трамп заявил, что уже вернул Америке величие

Перед выборами Трамп обещал "сделать Америку снова великой" - он утверждает, что уже совершил это, а дальше будет только лучше.

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделал Америку великой и тем самым выполнил свое предвыборное обещание.

В своем Twitter глава Белого дома устроил полемику с губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо относительно величия США. «Я уже вернул Америке величие. Достаточно посмотреть на рыночные показатели, уровень занятости, положение в армии. А дальше все будет только лучше», - похвастался Трамп, передает РБК.

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Куомо, который представляет Демократическую партию, с утверждениями Трампа не согласился. В ходе выступления в среду он заявил, что не надо возвращать США величие, потому что в прошлом они не были такими уж великими.

За это губернатора подвергли критике его оппоненты, посчитавшие, что после таких слов Куомо следует извиниться перед американцами. Однако Куомо от своего высказывания отказываться не стал, но объяснил, что настоящее величие Америки наступит, когда у всех граждан будут равные права. «То, что называют былым величием, не наш выбор. Мы не хотим возвращаться к дискриминации, сегрегации, сексизму, изоляционизму, расизму и ку-клукс-клану», — написал политик в своем Twitter.

Как сообщал УНИАН, ранее бывшая соратница Трампа раскрыла секрет провокационной надписи на куртке Мелании.