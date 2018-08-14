Бывшая соратница Трампа раскрыла секрет провокационной надписи на куртке Мелании

Телезвезда после увольнения из Белого дома рассказала, что Мелания Трамп знает толк в моде и использует одежду, чтобы протестовать против некоторых решений или просьб мужа.

Бывшая соратница президента США Дональда Трампа, телезвезда Омароса Ньюман-Маниголт после своего ухода из Белого дома готовится выпустить книгу о сотрудничестве с Трампом. Она раскроет некоторые секреты 45-го президента.

Как передает ТаблоID, по словам Ньюман-Маниголт, Мелания Трамп разбирается в моде и понимает, что наряд первой леди США привлекает внимание всего мира и анализируется. Она пользуется этим, чтобы протестовать против некоторых решений или просьб мужа.

Бывшая соратница Трампа утверждает, что скандальная куртка с надписью "на самом деле мне безразлично. А вам?", которую супруга президента надела за встречу с детьми нелегальных мигрантов, была выбрана первой леди не случайно.

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"По моему мнению, Меланию в тот день в июне заставили поехать на границу, фактически для того, чтобы она исправила беду, которую наделал ее муж. Она надела ту куртку, чтобы насолить Трампу, чтобы создать скандал, с которым ему придется разбираться, чтобы продолжить разговор о равнодушии администрации, загубить всю эту поездку, сделать так, чтобы ее больше о таком не просили", - заверила Ньюман-Маниголт.

"Дело не в том, что Мелания не сочувствует детям мигрантов, я уверена, что сочувствует. Но она злорадно испортила указание своего мужа, чтобы он выглядел дураком", - пояснила она.

В пользу своей версии она привела и другой пример - на президентские дебаты Мелания пришла в розовой блузке от Gucci с бантом, который многим напомнил женский половой орган. Таким образом будущая первая леди могла отреагировать на информацию из СМИ о сексистских высказывания своего мужа.

Как сообщал УНИАН, ранее Трамп пытался взять Меланию за руку, но та сопротивлялась.