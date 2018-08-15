Как оказалось, птичка разговаривает на турецком и греческом языках, но для пожарных она нашла несколько острых слов на английском.

Самка попугая породы макао по имени Джесси просидела несколько дней на крыше дома в пригороде Лондона. Поэтому соседи решили позвать на помощь. Они обратились в Службу защиты животных Великобритании, а там работники попросили пожарных спасти попугая.

Но, как пишет The Independent, Джесси не была рада спасателям, которые поднялись к ней на крышу по лестнице. Птичка отказывалась от помощи и даже отругала пожарных, посоветовав им «идти нах*р».

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После такого поражения пожарным посоветовали признаться в синему попугаю в любви. Как оказалось, Джесси была обучена на фразу «Я тебя люблю!» отвечать «Я люблю тебя тоже!». Но сказав это, птичка снова послала пожарных «нах*р» и перелетела на крышу другого дома.

Владельцы попугая, которых впоследствии удалось найти, объяснили, что Джесси разговаривает на турецком и греческом. Но для пожарных птичка подобрала несколько остреньких слов на английском языке. В конце концов, спасатели решили, что Джесси невредима и не страдает от стресса. В конце концов, очень скоро она перестала летать с крыши на крышу и села на ветке дерева. Поэтому пожарные оставили ее в покое.