В Кабуле смертник устроил взрыв в образовательном центре, погибли 48 человек

18:12, 15 августа 2018
Мир
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В Афганистане устроили очередной взрыв с десятками погибших / REUTERS

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на министерство здравоохранения Афганистана. Взрыв произошел в районе, где проживают преимущественно шииты.

В данный момент никто не взял на себя ответственность за теракт.  

13 августа сообщалось, что из-за боев за город Газни в Афганистане за 4 дня погибли не менее 130 человек.

Город на востоке страны попал под контроль боевиков «Талибана», его пытались отбить правительственные войска и силы безопасности.

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Теги: #взрыв#Афганистан