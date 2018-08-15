В Кабуле смертник устроил взрыв в образовательном центре, погибли 48 человек

В данный момент никто не взял на себя ответственность за теракт.

В Столице Афганистана террорист-смертник подорвал себя в образовательном центре. Число погибших достигло 48 человек, еще 67 ранены.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на министерство здравоохранения Афганистана. Взрыв произошел в районе, где проживают преимущественно шииты.

В данный момент никто не взял на себя ответственность за теракт.

13 августа сообщалось, что из-за боев за город Газни в Афганистане за 4 дня погибли не менее 130 человек.

Город на востоке страны попал под контроль боевиков «Талибана», его пытались отбить правительственные войска и силы безопасности.