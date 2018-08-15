Wall Street Journal: Турция может выбрать ЕС вместо убогой России

Москва могла бы воспользоваться конфликтом Анкары с Вашингтоном, предложив себя в качестве альтернативного союзника, но у нее нет денег, поэтому на передний план может выйти Европа.

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган усилил свою атаку против США во вторник, призвав бойкотировать технику Apple и другую американскую электронику, когда турецкий министр иностранных дел присоединился к главы МИД России в критике западных санкций.

Турция, которая уже давно союзник НАТО, оказалась зажатой между Западом и Россией. На этой неделе чиновники в Анкаре решили решительно склониться в сторону Москвы, пишет Wall Street Journal.

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Издание напоминает о том, что Россию и Турцию объединяет то, что обе страны теперь под санкциями США, а их национальные валюты: рубль и лира, - серьезно обвалились в соотношении к доллару. Турецкая валюта достигла рекордно низкого курса из-за страхов инвесторов относительно финансовой стабильности страны после того, как Вашингтон наложил на Анкару санкции за арест американского пастора по обвинению в терроризме. Во вторник лира немного отскочила. Поэтому доллар в Турции стоит 6,37 лир. Однако, в понедельник американская сторона ввела новые тарифы на турецкие товары. И это заставило многих волноваться из-за возможного начала широкомасштабной торговой войны.

Во время совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу раскритиковал западные санкции.

«Эта эра, когда нас унижают, должна закончиться», - сказал он.

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Лавров поддержал его настроения: «Они используют санкции, угрозы, шантаж и диктат». Сближение с Россией может помочь Эрдогану сделать свою страну менее зависимой от Вашингтона и изменить порядок в Европе после Второй мировой войны. Ведь турецкая армия с тех времен была стражем НАТО на юго-восточном фланге.

«Мы ищем новых союзников», - сказал Эрдоган.

Впрочем, возможности Кремля помочь турецкой экономике ограничены. Во вторник Лавров так и не пообещал никакой финансовой поддержки. Вместе с тем, некоторые аналитики считают, что Эрдоган будет вынужден сблизиться с Евросоюзом, которому нужна турецкая помощь в сдерживании потока беженцев. Также, несмотря на жесткую риторику, Анкара останется верной НАТО.

«Американо-турецкий спор – это двусторонняя проблема и останется такой Эрдоган не решится покинуть НАТО», - сказал бывший турецкий посол в России Унал Чевикоз.

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В Турции же американские бизнес-круги предостерегают от возможных катастрофических последствий и призывают стороны избежать роста напряжения.

«Действия, которые повысят это напряжение, могут распространить финансовые вызовы на другие развивающиеся рынки, на европейские банки, и, в частности, на экономику США», - предостерег вице-президент Американской торговой палаты Мирон Бриллиант.