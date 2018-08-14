В Италии количество погибших от обрушения моста возросло до 35 человек - СМИ

В момент обрушения на мосту было несколько десятков автомобилей и три грузовика.

Среди по меньшей мере 35 человек, которые погибли во время обвала моста в городе Генуя на севере Италии, есть один ребенок.

Об этом итальянскому изданию Corriere Della Serra рассказали источники в пожарной службе города. Еще 13 человек ранены, а четверых удалось спасти из-под обломков. Однако, количество жертв может увеличиться, ведь многие люди до сих пор считаются пропавшими без вести под завалами.

«На момент обрушения на мосту было где-то 30-35 легковых автомобилей и три грузовика», - сказал глава Национальной гражданской обороны Анжело Борелли.

Среди жертв также двое работников компании Dell'Amiu, которая занимается сбором мусора. Они находились в здании, на которое упала одна из опор моста.

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Ранее сообщалось о гибели 22 человек. Еще пять человек попали в больницу в критическом состоянии. Очевидцы катастрофы говорили, что в момент обрушения на мосту было минимум 8-9 автомобилей. Мост был построен в Генуе в 1960-х годах. Его реконструкцию провели в 2016-ом. Высота моста достигает 50 метров.