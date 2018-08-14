Количество жертв обвала моста в Италии возросло до 22 человек

16:47, 14 августа 2018
Мир
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Обвал моста в Генуе / Local Team via Reuters TV/REUTERS

Гибель 22 человек во время обвала моста в Генуе на севере Италии подтвердил заместитель министра транспорта и инфраструктуры Эдоардо Рикси в эфире телеканала SkyTG24.

«Да, я могу подтвердить это и, к сожалению, жертв будет еще больше», - сказал он в эфире итальянского телеканала.

Как сообщает итальянское телевидение, рухнула центральная секция путепровода, который проходит над автомобильной дорогой, железной дорогой, рекой и домами.

«Недопустимо, чтобы такой важный мост не был отремонтирован, чтобы избежать такого рода обвалов», - цитирует Reuters слова Рикси.

Ранее сообщалось о гибели 11 человек из-за обвала моста. Еще пять человек попали в больницу и критическом состоянии. Очевидцы катастрофы говорили, что в момент обрушения на мосту было минимум 8-9 автомобилей.

Он был построен в Генуе в 1960-х годах. Его реконструкцию провели в 2016-ом. Высота моста достигает 50 метров.

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Новость в сюжете: Обрушение моста в Италии
Теги: #Италия#обвал#Генуя