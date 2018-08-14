"Все рухнуло просто сверху вниз, как будто молния ударила": очевидец рассказал об обвале моста в Генуе

Сейчас местные власти проверяют версию о молнии, которая могла стать причиной обвала моста. Известно, что в момент трагедии в Генуе шел дождь.

Один из водителей, который избежал падения с генуэзского моста, который обрушился во вторник, рассказал журналистам о том, как произошла катастрофа.

О его показаниях сообщает итальянское издание La Stampa, передает "Европейская правда". "Я видел это собственными глазами. Мост рухнул через каких-то 20 метров (от машины)", - заверил журналистов водитель по имени Риччи, который ехал по мосту в момент обрушения.

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"Я под впечатлением – я видел, как все рухнуло просто сверху вниз, как будто молния ударила, - рассказал он. - Сначала рассыпалась центральная колонна (одна из опор моста), потом все остальное". Издание уточняет, что сейчас местные власти проверяют версию о молнии. Известно, что на момент трагедии в Генуе шел дождь.

Ранее сообщалось, что количество жертв обвала моста в Италии возросло до 22 человек.