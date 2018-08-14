ФБР уволило агента, критиковавшего Трампа в переписке с любовницей

Адвокат Питера Строка назвал решение об его увольнении из ФБР политически мотивированным.

Федеральное бюро расследований (ФБР) уволило агента Питера Строка, который в личной переписке критиковал Дональда Трампа.

Об этом The Washington Post сообщил адвокат Строка Эйтан Голмэн, передает Медуза.

Поводом для увольнения Строка стала его переписка с юристом ФБР Лизой Пейдж, с которой у агента был роман. В частности, в августе 2016 года на вопрос Педж, станет ли Трамп президентом, Строк ответил: «Нет. Мы его остановим».

В министерстве юстиции США посчитали, что это сообщения демонстрируют предвзятость Строка в отношении Трампа, а также готовность агента повлиять на «перспективы его победы на выборах».

Строк извинился за сообщения, заявив, что они не влияли на его работу в ФБР.

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В свою очередь, адвокат назвал решение об увольнении 48-летнего сотрудника ФБР, занимавшего пост замначальника контрразведывательного управления бюро, политически мотивированным, пишет BBC.

Голмэн заявил, что решение уволить агента Строка "является не только отступлением от обычной практики в бюро, но и противоречит словам директора [ФБР] Кристофера Рэя в конгрессе и его заверениям, что ФБР будет руководствоваться установленным порядком при решении этого и других кадровых вопросов".

Президент США Дональд Трамп новость об увольнении Строка встретил с воодушевлением.

"Агента Питера Строка только что уволили из ФБР - наконец-то... Учитывая, что Строк был во главе охоты на ведьм, значит ли это, что она прекратится?" - написал он на странице в Twitter.

Строк проработал в ФБР 22 года. Он входил в команду спецпрокурора Роберта Мюллера, которая расследует предполагаемое российское вмешательство в выборы президента США в 2016 году. Мюллер отстранил Строка от расследования летом 2017 года, после того, как стало известно о его переписке с Пейдж.

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп поддержал версию конгрессмена-республиканца Даррела Иссы о том, что Минюст и ФБР имели программу, как не допустить его победу на президентских выборах.