Россия отказалась от экономических консультаций с Польшей на уровне глав МИД

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба польского Министерства иностранных дел, которая не стала комментировать сообщения польских СМИ, что на этот факт могла повлиять ситуация в Украине.

«Такие встречи проходят ежегодно и по очереди в каждой из стран. В 2013 году такая встреча проходила в Варшаве. В этом году российская сторона не прислала приглашение», - отметили в министерстве, отвечая на запрос агентства.

Польский МИД заметил, что 17 октября этого года состоялись польско-русские консультации на уровне директоров профильных департаментов министерств иностранных дел обоих государств.

Польское агентство РАР сегодня назвало «ситуацию в Украине» причиной «трудностей в дальнейших регулярных контактах» польской и российской власти.

Читайте такжеПольша: активность российских войск в Балтике "беспрецедентна" - BBCАгентство напомнило, что в последний раз министры иностранных дел Польши и России встречались еще в декабре прошлого года и тогда подписали программу сотрудничества до 2020 года.