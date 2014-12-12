МИД Польши: Действия РФ на границах НАТО - демонстрация силы внутренней аудитории

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом министр сказал сегодня в эфире RMF FM.

”Россия хочет показать, что имеет военные возможности и не находится в обороне, как это выглядит в контексте санкций и того, что происходит в Украине и в отношениях ЕС, свободного мира с Россией”, - сказал он, отметив, что активность российских самолетов на границах альянса предназначена прежде всего для внутренней аудитории.

”Хотят показать, что Россия гордая и имеет возможности, в том числе милитаристские”, - сказал министр и подчеркнул, что российские самолеты не нарушают международное законодательство, когда летают вблизи границ государств НАТО.

Читайте такжеПольша: активность российских войск в Балтике "беспрецедентна" - BBCCхетина отметил, что эта ситуация прослеживается уже длительное время, и западные государства не фиксируют обострения ситуации.

”Мы относимся к этому, как к демонстрации силы, и вместе с соседями делаем выводы”, - сказал министр, отметив, что такая активность не может не вызывать обеспокоенности.

В то же время он считает, что не стоит паниковать из-за этой активности.

”Ситуация Польши сегодня иная, чем несколько десятков лет назад, поэтому я смотрю на это спокойно”, - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, ранее Схетина заявил, что между Россией и Западом пока нет "холодной войны".