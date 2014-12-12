МИД Польши: Действия РФ на границах НАТО - демонстрация силы внутренней аудитории
Министр иностранных дел Польши Гжегож Схетина считает активность Российской Федерации на восточных границах НАТО направленной на внутреннюю аудиторию демонстрацией силы.
Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом министр сказал сегодня в эфире RMF FM.
”Россия хочет показать, что имеет военные возможности и не находится в обороне, как это выглядит в контексте санкций и того, что происходит в Украине и в отношениях ЕС, свободного мира с Россией”, - сказал он, отметив, что активность российских самолетов на границах альянса предназначена прежде всего для внутренней аудитории.
”Хотят показать, что Россия гордая и имеет возможности, в том числе милитаристские”, - сказал министр и подчеркнул, что российские самолеты не нарушают международное законодательство, когда летают вблизи границ государств НАТО.
Читайте такжеПольша: активность российских войск в Балтике "беспрецедентна" - BBCCхетина отметил, что эта ситуация прослеживается уже длительное время, и западные государства не фиксируют обострения ситуации.
”Мы относимся к этому, как к демонстрации силы, и вместе с соседями делаем выводы”, - сказал министр, отметив, что такая активность не может не вызывать обеспокоенности.
В то же время он считает, что не стоит паниковать из-за этой активности.
”Ситуация Польши сегодня иная, чем несколько десятков лет назад, поэтому я смотрю на это спокойно”, - сказал министр.
Как сообщал УНИАН, ранее Схетина заявил, что между Россией и Западом пока нет "холодной войны".