СМИ сообщили о планах Германии создать агентство по кибербезопасности

20:41, 11 августа 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

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В среду, 15 августа, федеральное правительство обсудит меры безопасности, в том числе, образование «инновационного агентства по кибербезопасности», передает kommersant со ссылкой на Spiegel. Сейчас силовые ведомства Германии вынуждены закупать средства от хакерских атак на открытом рынке. Новое агентство позволит осуществлять собственные IT-разработки.

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен в феврале назвала кибератаки самой большой угрозой для глобальной стабильности. В марте СМИ сообщали о попытке хакеров получить доступ к документам МИД Германии.

Также СМИ сообщали о том, что два поставщика электроэнергии в Германии подверглись хакерским атакам.

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Теги: #Германия#кибербезопасность