Министр обороны Германии: Путин уже давно не партнер

Министр обороны прямо не говорит о "путинских" войнах. Наоборот, она предостерегла от определения последних нападений РФ на Запад словом "война".

Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен считает, что президент России Владимир Путин уже давно не является партнером Запада.

Такое мнение она высказала, комментируя итоги выборов в РФ, в разговоре с журналистами немецкого издания Bild, пишет Европейская правда.

"Путин уже давно не является партнером", - сказала фон дер Ляйен. Однако министр не спешит называть его противником, отмечая, что "это может закрыть двери" перед РФ.

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Чиновница заявила: то, что делает Путин, "это постоянная провокация, разжигание конфликтов и дестабилизация".

Министр обороны прямо не говорит о "путинских" войнах. Наоборот, она предостерегла от определения последних нападений РФ на Запад словом "война".

"Это будет иметь абсолютные последствия, если мы заявим это как федеральное правительство", - сказала фон дер Ляйен.

Об отравлении экс-шпиона РФ Скрипаля чиновница отметила, что "все выводы, представленные британцами, указывают на Россию".