Эрдоган сравнил политику Израиля с идеологией Гитлера и обвинил страну в "фашизме и шовинизме"

Он отметил, что дух Гитлера возродился на примере ряда руководителей современного Израиля.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг жесткой критике политику Израиля на Ближнем Востоке и последнее решение Кнессета (парламента) этой страны, принявшего недавно «Закон о еврейском характере Государства Израиль».

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Как сообщает Anadolu, выступая на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития в Анкаре, глава турецкого государства назвал указанный закон «очередным доказательством израильской политики сионизма, фашизма и шовинизма».

По словам Эрдогана, нет никакой разницы между идеологией Адольфа Гитлера, отстаивавшего расовое превосходство арийцев, и политикой Израиля, отказывающегося признавать исторические права палестинцев. «Дух Гитлера, чьи действия привели мир к катастрофе, возродился на примере ряда руководителей современного Израиля», - заявил Эрдоган.

Депутаты 120-местного Кнессета 19 июля большинством голосов в 62 против 55, при двух воздержавшихся, законодательно закрепили, что Израиль является «национальным домом еврейского народа», а евреи - единственным народом, который имеет право на национальное самоопределение на его территории.

В ходе голосования арабские депутаты Кнессета бурно протестовали, размахивая листами с надписью: «Апартеид!». Лидер парламентской оппозиции Ицхак Герцог заявил: «Очень грустно, что принцип равенства, который является основным в защите престижа Израиля, исчез из этого закона».

В тексте закона говорится, что «Земля Израиля является исторической родиной еврейского народа, на которой было создано Государство Израиль», и что «Государство Израиль является национальным государством еврейского народа, в котором он реализует свое естественное, культурное, религиозное и историческое право на самоопределение». В законе закреплено название «Государство Израиль», флаг, герб и гимн государства, Иерусалим как столица Израиля.

Четвертая статья в законе, в которой говорится, что государственным языком является иврит, вызвала критику со стороны оппозиции. Это сочли принижением статуса арабского языка. Тем не менее было решено, что статус арабского языка в Государстве Израиль будет определен отдельным законом. Арабы составляют около 20% от 9-миллионного населения Израиля.