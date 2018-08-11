КНДР отвергает все предложения США о денуклеаризации - СМИ

В Пхеньяне считают предложения США "бандитскими".

Все предложения Соединенных Штатов Америки по денуклеаризации Северной Кореи были отклонены Пхеньяном.

Об этом CNN сообщили источники в дипломатических кругах.

Сообщается, что США сделали и продолжают делать конкретные предложения относительно начала и конечной точки денукреаризації. Однако КНДР отклонили все предложения, назвав их "бандитскими".

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Отмечается, что поскольку на саммите лидеров США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын не устанавливали никаких временных рамок относительно ядерного разоружения, это позволяет обоим сторонам толковать эту договоренность, как они желают.

Как сообщал УНИАН, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории американо-северокорейских отношений встреча действующего президента США с лидером Северной Кореи. Ее основная тема - ядерное разоружение КНДР и уменьшение напряженности в отношениях между государствами.

Саммит проходил в пятизвездочном отеле Capella на курортном острове Сентоза. По его итогам подписано совместное заявление, согласно которому США обязуются предоставить гарантии безопасности КНДР в обмен на полную денуклеаризацию Корейского полуострова. При этом Трамп отметил, что снятие санкций против КНДР следует ожидать только после того, как денуклеаризация Корейского полуострова будет завершена. Также он заверил, что Северная Корея намерена уничтожить основной полигон по испытанию ракетных двигателей.