Исторические переговоры: Дональд Трамп и Ким Чен Ын завершили встречу тет-а-тет (фоторепортаж, видео)

На 06:30 по киевскому времени запланирован рабочий ланч Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын завершили встречу тет-а-тет, на которой присутствовали только переводчики.

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Она проходила в сингапурской гостинице Capella на острове Сентоса и продолжалась около 48 минут. Теперь переговоры продолжатся в расширенном составе. На 06:30 по Киеву запланирован рабочий ланч двух лидеров, передает "КоммерсантЪ".

Напомним, перед переговорами Дональд Трамп заявил: "У нас будет отличная дискуссия. И она будет невероятно успешной. И это для меня честь. У нас будут блестящие отношения".

Ким Чен Ын отметил, что страны преодолели множество препятствий, чтобы провести саммит.

Как сообщал УНИАН, Дональд Трамп и Ким Чен Ын пожали друг другу руки и начали исторические переговоры. Эта встреча на высшем уровне является первой в истории американо-северокорейских отношений.